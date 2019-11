Effectief AZ beslist topper tegen Utrecht al voor rust

UTRECHT - AZ heeft het belangrijke duel bij FC Utrecht met 0-3 gewonnen. De Alkmaarders waren in de eerste helft zeer effectief en stonden na een halfuur spelen op een 0-2 voorsprong. Toen Myron Boadu na de rust voor derde treffer tekende, was de wedstrijd gespeeld.

In een aftastende openingsfase, waar beide ploegen niet veel voor het vijandige doel wisten te komen, kwam het eerste gevaar van de gastheren. Sean Klaiber besloot hard uit te halen, maar zijn poging eindigde naast het doel. De eerste mogelijkheid voor AZ resulteerde wel direct in een doelpunt. Teun Koopmeiners mocht aanleggen voor een vrije trap, die dusdanig van richting werd veranderd door de Utrecht-muur dat hij achter doelman Maarten Paes in de goal viel: 0-1.

Utrecht was pas net van de schrik bekomen of AZ had de marge al verdubbeld. Myron Boadu gaf de bal mee aan Oussama Idrissi, die na een knappe actie koelbloedig in de verre hoek afrondde. Het was tekenend voor de effectiviteit van de Alkmaarders deze avond. De ploeg van Arne Slot was twee keer bij het doel van de Utrechters te vinden en stond met de rust met 0-2 voor. Ook een kopbal van Sander van de Streek uit een vrije trap veranderde daar niets aan. Marco Bizot pakte de bal simpel op.