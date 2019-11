Jaar cel voor man die ex stalkte, bedreigde en mishandelde

De rechter in Amsterdam heeft een stalker veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Ook mag de dader twee jaar lang niet meer bij zijn ex in de buurt komen.

In verschillende periodes zocht de man (29) de afgelopen drie jaar intensief contact met zijn ex-vrouw. Dit deed hij door constant te bellen of bij haar woning te verschijnen. Daarnaast hackte hij haar e-mail en Snapchat-account en plaatste hij tot twee keer toe een GPS-tracker op haar auto.

Ernstige inbreuk



De dader bedreigde de vrouw, met wie hij twee jonge kinderen heeft, door te zeggen dat hij iemand betaald had om haar en twee vrienden om te leggen. Ook mishandelde hij de vrouw in haar woning. De officier van justitie eiste een jaar gevangenisstraf en een contactverbod met het slachtoffer van twee jaar. De rechter nam deze eis over. De man mag bovendien niet in een straal van een kilometer bij de woning van de vrouw in de buurt komen.

Met zijn gedrag heeft hij volgens de rechter een ernstige inbreuk op het leven van de vrouw gemaakt. 'Hij heeft enkel oog gehad voor zijn eigen behoeften en is volledig voorbij gegaan aan de gevolgen van zijn handelen voor zijn ex-vrouw en hun gezamenlijke, nog zeer jonge kinderen.'