Verliefd op het Zuiderzeemuseum: '52 keer in een jaar bezocht'

ENKHUIZEN - 52 keer in één jaar hetzelfde museum bezoeken. Het klinkt voor veel mensen als een nachtmerrie, maar voor Frederiek van Rhijn uit Nieuwerkerk aan den IJssel is het een traktatie. Wekelijks bezoekt ze het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, daar heeft ze zelfs een treinreis van ruim twee uur voor over.