Baldadige wasbeer in de val gelokt in Huizen

De wasbeer was afgelopen nachten druk in het weer om de achtertuin van het gezin te slopen. Er stond al een vangkooi van Dierenambulance Gooi en Vechtstreek in de tuin en gisteren is er nog eentje extra bij geplaatst. Vandaag zal het beestje met natuurlijk boevenmasker worden ondergebracht bij Stichting Aap in Flevoland.

Flinke reis