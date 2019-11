Man (41) aangehouden voor bedreiging met vuurwapen op de Wallen

Een week geleden werd een groot deel van de Wallen afgezet door de politie vanwege een melding dat iemand een vuurwapen bij zich zou hebben.

Om die reden werden zaterdagavond de Oudezijds Achterburgwal, de Molensteeg, de Monnikensteeg en de Zeedijk tijdelijk afgezet. In de Molensteeg werd iemand gezien die mogelijk een vuurwapen bij zich zou hebben.

De politie kwam daarop met veel manschappen in actie, inclusief een arrestatieteam. Op beelden was te zien dat drie agenten met getrokken pistool paraat stonden bij een peeskamer. De foto is genomen vanuit een café in de Molensteeg.

Die avond werden er geen aanhoudingen verricht. De afzetting werd na 23.00 opgeheven.