'AEB zet groene ambities in ijskast'

Naast de duurzaamheidsprojecten van luierrecycling en de exploitatie van een biomassacentrale, zal ook de verbranding van rioolslib voor Waternet op een andere manier moeten gebeuren. Dirix: "We hadden het idee om een grondstoffenfabriek te worden, maar dat gaan we dus niet meer doen. Als Amsterdam die ambitie nog heeft, moet het dat ergens anders doen."

Het AEB kwam in juni van dit jaar in financiële nood nadat een groot gedeelte van de vuilverbranding wegens veiligheidsredenen moest worden stilgelegd. De gemeente, enige aandeelhouder van het AEB, hield het bedrijf overeind met miljoenensteun.

Volgens Dirix is het stadsbestuur voor een groot deel verantwoordelijk geweest voor de kwetsbare positie van het bedrijf. Vanuit de Stopera zou de optie van een faillissement te vaak genoemd zijn, waardoor partners en leveranciers van het AEB begonnen te twijfelen en garanties wilden van de gemeente.

Als het aan Dirix ligt, wordt het AEB in de toekomst een zelfstandige marktpartij. "Het is mij om het even wie de aandeelhouder is", zegt de bestuurder. Wel zegt Dirix het belangrijk te vinden dat het bedrijf zelf de beslissingen kan nemen en niet gedwongen wordt tot dingen die wel of niet mogelijk zijn. "De stad doet er goed aan gepaste afstand te houden. Ze zaten er te dicht op."

Inmiddels zijn alle ovens weer in gebruik genomen. De gemeente bereidt op dit moment een veiling voor om het bedrijf, of delen daarvan, te verkopen aan een private partij.