Terugkijken: NH Events bij het Techfestival en de Politiehondenwedstrijd

HAARLEMMERMEER - Op deze frisse zaterdag kan je lekker op de bank blijven hangen, want er zijn 'gewoon' weer twee evenementen waar we met NH Events heengaan: je vindt ons op techfestival Bright Day en bij de politiehondenwedstrijd in Den Helder.

Om 11.00 uur beginnen we onze eerste uitzending in Haarlemmermeer, waar in de Expo het grootste techfestival van Nederland wordt gehouden. Op Bright Day ontdek je de laatste ontdekkingen op het gebied van technologie, zoals supergeavanceerde robots.

Even na 14.00 uur zijn we helemaal aan de bovenkant van de provincie te vinden: in Den Helder oefenen de politiehonden van de toekomst vandaag hun vaardigheden in een onderlinge wedstrijd. Een klassiek onderdeel daarvan is de bijtwedstrijd. Tot een uurtje of 14.45 uur zijn we live!