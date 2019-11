Auto crasht op Schipholweg in Haarlem: twee inzittenden gevlucht

HAARLEM - Het moet een flinke klap geweest zijn, de crash op de Schipholweg (N205) in Haarlem. Daar troffen hulpdiensten een auto aan met een afgebroken voorwiel. Van de inzittenden ontbreekt vooralsnog elk spoor.

De auto botste rond 01:20 op een paal en kwam in tegengestelde richting op de rijbaan tot stilstand. Een getuige meldde vervolgens dat hij twee inzittenden weg zag strompelen.

Uit voorzorg is een ambulance ter plaatse gekomen, maar de inzittenden waren nergens meer te bekennen. Omdat de bestuurder waarschijnlijk bekneld zat, is een paar schoenen achtergebleven in de auto. Ook zaten er sporen op de airbags. De politie zal technisch onderzoek doen om de bestuurder te achterhalen.

De Schipholweg richting Amsterdam was ruim een uur afgesloten.