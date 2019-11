Dit weekend 's ochtends minder metro's door test nieuw veiligheidssysteem

In de ochtend van 23 en 24 november vinden testritten plaats op de metrolijnen 50, 51, 53 en 54 in Amsterdam. Hierdoor rijden er tot 10.00 uur 's ochtends op deze lijnen geen metro's . Tijdens de testritten wordt het nieuwe metrobeveiligingssysteem getest.

"We beginnen met testen van vrijdag- op zaterdagnacht om 01.00 uur en zijn op beide ochtenden om 10.00 uur klaar. Dan hervatten we weer de normale dienstregeling", vertelt woordvoerder Larissa van der Zouw in AT5's Het Verkeer. "Omdat er ook in de nacht getest wordt, rijden er 's nachts ook metro's. Hier kunnen Amsterdammers enige geluidsoverlast van ondervinden."

Nieuwe mogelijkheden voor de metro

De testritten vinden plaats omdat het huidige metrobeveiligingssysteem toe is aan vervanging. Nu nog krijgen metrobestuurders instructies via stoplichten die op het spoor staan. In het nieuwe systeem geeft een ingebouwd scherm instructies aan de metrobestuurder.



Jan Leffelaar rijdt al jaren op de metro. Hij vindt het nieuwe systeem prettig. "Het is even wennen, maar het biedt wel veel meer mogelijkheden voor de metro."

Gevolgen voor reizigers

Tijdens de testritten zijn er een aantal alternatieven voor reizigers. Zo rijden tijdens de testritten de gebruikelijke bussen en trams. Ook zorgt GVB voor vervangend vervoer, zoals pendelbussen. Daarnaast kan men met een GVB vervoersbewijs reizen met de treinen in Amsterdam. In 2020 zullen er nog een aantal testmomenten zijn.