Iconische vulpenwinkel zet er na 65 jaar een streep onder: "De juiste pen bij de juiste klant"

Na meer dan 65 jaar zet vulpenspeciaalzaak De Roos er een punt achter. Het echtpaar dat sinds 2004 de winkel beheert, is toe aan iets nieuws. Jarenlang koppelden zij de juiste pen bij de juiste klant. "Het is tijd voor iets nieuws".

De winkel is een begrip in Heemstede, maar ook daarbuiten is de speciaalzaak niet onbekend. "Uit heel Nederland komen klanten voor onze pennen", verklaart Alexander Mengerink. De keuze om te stoppen is bewust, maar toch gaat hij het missen. "We gaan wel door met de webshop, maar het contact met de klanten zal dan veel minder zijn."

Groot gemis

Dat is dan ook het grootste gemis voor Jacqueline. "We hebben een grote naam opgebouwd in Heemstede, veel bewoners kennen ons. Het is toch een beetje spannend om hier te stoppen," geeft zij toe.

Het echtpaar maakt er een heuse kunst van om klanten te koppelen aan een geschikte vulpen. "Vaak zie je dat vulpennen gekocht worden op belangrijke momenten. Het is een mooi cadeau voor bruiloften, jubilea of andere grote momenten in iemands leven", licht Jacqueline toe.

Het verhuurbord hangt al aan de gevel, maar het duurt nog een paar maanden voordat de winkel echt verdwijnt.