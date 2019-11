Minister Arie Slob: regels moeten wijken wegens ernst situatie Haga Lyceum

De toestand op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam was zo ernstig, dat de regels niet opgaan, vindt verantwoordelijk minister Arie Slob. De rechter vindt in voorlopig oordeel dat Slob de geldkraan voor de islamitische middelbare school nog niet helemaal dicht mag draaien, maar de minister houdt vol dat dat nodig is. De leerlingen van de school zijn al veel te lang onveilig, herhaalt hij.

De regel dat de minister een school eerst maar een deel van zijn subsidie kan afpakken, die de rechter tegen Slob in stelling brengt, is volgens de minister bedoeld voor minder ernstige gevallen. Daarom zou dat voorschrift bij de Amsterdamse school niet van toepassing zijn. Slob wijst erop hoe uniek zijn maatregelen tegen het Haga zijn. Nooit eerder besloot een onderwijsminister om een school helemaal geen geld meer te geven omdat het schoolbestuur weigert plaats te maken.

Belang van leerlingen

De geldkraan zou 1 december dichtgaan, maar dat is nu van de baan. Slob heeft nu zijn hoop gevestigd op 9 december. Dan buigt de rechter zich over de vraag of er überhaupt reden is voor de minister om in te grijpen op de school. De rechter kan dan alsnog bepalen dat Slob gelijk heeft en reden en recht heeft om de subsidie helemaal in te trekken. De minister ziet die zaak "met vertrouwen tegemoet".

Slob is er niet op uit dat de school sluit maar dat het bestuur het veld ruimt, onderstreept hij nog eens. Hij heeft daartoe "niet zomaar besloten", maar alleen omdat "het belang van de leerlingen daarom vroeg".