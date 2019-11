Vermiste kater na acht jaar weer terug bij familie: "Hadden we niet verwacht"

"We hadden niet verwacht Max ooit nog terug te zien. Dat is een ding dat zeker is", vertelt baasje Robert. De gezinshereniging gaat nog spannend worden de komende tijd. Max wordt herenigd met zijn zusje. Maar het gezin heeft inmiddels ook twee nieuwe katten in huis.

"Max is nogal schichtig en ook flink verwilderd. Het re-integratietraject gaat wel wat tijd kosten. Maar we hebben geen haast."

Klein wonder

Max werd vlakbij huis teruggevonden, in goede gezondheid. "Ik denk dat iemand hem wel eten heeft gegeven. Hij zag er in ieder geval gezond uit. Maar dat ie na al die tijd thuis is gekomen, mag toch wel een klein wonder heten."