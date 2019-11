Hoofddorper in Haarlem op heterdaad betrapt tijdens handel in illegaal vuurwerk

HAARLEM - Een 27-jarige Hoofddorper is woensdagavond in Haarlem betrapt toen hij dozen met illegaal vuurwerk afleverde bij een woning in Haarlem-Noord.

Zowel hij als de koper zijn aangehouden en het vuurwerk is in beslag genomen. Wegens het vermoeden van handel in vuurwerk werd de man die avond in de gaten gehouden door onopvallende agenten. De overdracht van het vuurwerk werd gezien door deze politiemensen.

Twintig kilo

De Hoofddorper is korte tijd later door andere agenten aangehouden. De man is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. In de woning van de man vonden agenten tijdens een doorzoeking ongeveer twintig kilo illegaal vuurwerk aan. Ook dit vuurwerk is in beslag genomen.

De politie onderzoekt de zaak verder.