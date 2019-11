Twee verdachten aangehouden in onderzoek dood Kelvin Maynard

AMSTERDAM - De recherche heeft in het onderzoek naar de dood van oud-profvoetballer Kelvin Maynard twee verdachten aangehouden.

De eerste verdachte werd afgelopen dinsdag aangehouden. Het gaat om een 22-jarige Amsterdammer. Tijdens een doorzoeking in zijn woning werd een vuurwapen aangetroffen. De verdachte zit nog altijd vast.

Gisteren werd een tweede verdachte aangehouden, een 28-jarige Amsterdammer. Verschillende digitale gegevensdragers uit zijn woning zijn na een doorzoeking in beslag genomen. Hij is vandaag vrijgelaten. Wel is hij net als de andere man nog verdachte.

Beschieting

Maynard overleed op 18 september na een schietincident aan de Langbroekdreef. Hij werd die avond rond 20.30 uur in zijn auto onder vuur genomen en overleed, ondanks reanimatie van hulpdiensten, ter plaatse.

Eerder werd ook al een verdachte aangehouden. Die werd een dag later echter alweer vrijgelaten. Ook deze derde man is nog verdachte.