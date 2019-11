'Hoogovenman' maakte massa-ontslag mee: "Onzekere tijd voor al die gezinnen"

EGMOND AAN DEN HOEF Het nieuws rond het dreigende massa-ontslag bij Tata Steel in IJmuiden hakt er ook bij Tim Walta flink (72) in. Zelf behoorde Walta tot een groep van 500 werknemers die in 1993 werd afgeserveerd. "Dit betekent een ontzettend onzekere tijd voor al die gezinnen."

Voor hem op tafel opent Tim een rood Hoogovens-koffertje dat hij in de jaren tachtig kreeg als kerstpakket. De wijn en de nootjes hebben plaatsgemaakt voor een verzameling herinneringen aan de staalfabriek. Zoals zijn ontslagbrief, steunbetuigingen en foto's van het Hoogoven-voetbalteam. "Opeens viel alles weg", blikt hij terug op zijn ontslag. "Ik heb nog geprobeerd terug te keren door een rechtszaak aan te spannen, maar dat bleek later tevergeefs. Na die tijd heb ik nog gewerkt in de metaalsector, maar nooit meer zoals ik deed bij de Hoogovens", aldus de voormalig constructiebankwerker.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Walta kreeg bij zijn ontslag twee jaarsalarissen mee. "Het was een heel slecht verhaal natuurlijk, maar wel een goede vertrekregeling. Thuis kreeg ik nog een nieuwe computer om sollicitatiebrieven mee te kunnen schrijven. Ik hoop dat er nu ook een goede regeling gaat komen voor de mensen die moeten vertrekken. En blijf positief. Anders ga je -maar ook je gezin- er onder lijden."

Quote "Blijf positief. Anders ga je er zelf, en je gezin, onder lijden." oud-Hoogovenman tim walta