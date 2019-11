Auto met aanhanger rijdt door na aanrijding langs de Amstel in Amsterdam

Na de aanrijding zou de bestuurder van de auto zijn doorgereden, zo melden getuigen aan AT5. De auto trok een trailer met daarop een boot en reed in de richting van Ouderkerk.

In verband met de aanrijding landde een traumahelikopter in de buurt. Het slachtoffer is, met onbekend letsel, per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.