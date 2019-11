Verdachte aangehouden in onderzoek naar doodgeschoten Amsterdamse kapper Seif Ahmed

De politie heeft vrijdagochtend in Amstelveen een 49-jarige man aangehouden die er van verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van Seif Ahmed. Eerder deze week werd er bij het programma Bureau NH nog aandacht aan de zaak besteed.

De 34-jarige Amsterdammer werd op 1 oktober 2019 zwaargewond gevonden in een auto op een parkeerterrein aan de Buitensingel in Duivendrecht. Hij overleed korte tijd later.



Achterin de auto zat het pas 14 maanden oude dochtertje van het slachtoffer.

De aangehouden verdachte zit in alle beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat.