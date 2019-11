Welke held verdient het om aan te schuiven bij het Dankjewel Diner 2019? Meld ze hier aan!

NOORD-HOLLAND - Mannen en vrouwen die anderen helpen uit de goedheid van hun hart. Omdat ze daar gelukkig van worden, omdat ze weten wat er nodig is, omdat niemand anders het doet, omdat ze willen dat geen enkel persoon wat tekort komt. Ken jij zo iemand? En wil je eens iets terug doen voor die ander? Geef hem of haar dan op voor het Dankjewel Diner 2019!

Wij willen graag iets bijzonders voor ze terug doen, zodat ze weten hoe speciaal ze zijn. Met een avond in een prachtige popzaal in Amsterdam. Waar ze een avondje uit krijgen aangeboden en een heerlijk diner krijgen voorgezet. Waar ze in de watten worden gelegd. Waar ze hun verhaal mogen delen met anderen die deze avond worden getrakteerd. En waar optredens speciaal voor hen worden verzorgd.

Waar NH Radio een live-uitzending maakt en alle presentatoren hun eigen steentje bijdragen. Waar wij gaan serveren, bedienen, jassen gaan aannemen. Met het Dankjewel Diner bedanken wij de helden namens onze luisteraars, onze kijkers en onze volgers voor al hun inzet in Noord-Holland, voor andere Noord-Hollanders.

Waar en wanneer?

Het Dankjewel Diner wordt gehouden op dinsdagavond 17 december, van 18.00 tot 21.00 uur in de Q-Factory in Amsterdam. Deelname en aanmelding zijn gratis.

Aanmelden?

Wil jij eens iets terug doen voor de lieve mensen die wij in het zonnetje willen zetten? Meld iemand dan hier aan!