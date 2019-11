Amsterdam wil meer rookvrije ruimtes rondom scholen, zorginstellingen en sportclubs

Dat zegt wethouder Simone Kukenheim in het beleidsprogramma Samen naar een Rookvrij Amsterdam. De doelen van het programma zijn: voorkomen dat jongeren beginnen met roken, stimuleren dat Amsterdammers stoppen met roken en het realiseren van een rook- en tabaksvrije omgeving.

"Zien roken doet roken"

"Zien roken, doet roken", is te lezen in een persbericht van de gemeente. "Daarom werkt de gemeente aan een rookvrije omgeving door het aanwijzen van rookvrije zones, o.a. rondom schoolterreinen, openbaar vervoer en op terrassen. De gemeente kiest hierbij in de eerste instantie voor ontmoedigen en stimuleren in plaats van verbieden en handhaven." Ook wil de gemeente kijken of het ook de haltes van het openbaar vervoer rookvrij kan krijgen.

De gemeente wil er verder op inzetten dat het aantal verkooppunten van rookwaren in de stad in 2025 drastisch is verminderd. Ook spreekt het de doelstelling uit dat in 2030 nul procent van de jongeren en zwangere vrouwen nog rookt. In 2040 moet het aantal rokende Amsterdammers minder dan vijf procent zijn.