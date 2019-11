Anti-Zwarte Piet-activisten rukken sinterklaasversieringen weg bij winkels in Amsterdam

Op een video die is opgedoken op Twitter is te zien dat enkele activisten sinterklaasversieringen weghalen uit winkels. Dit gebeurde onder andere bij een bakker op de Bos en Lommerweg in Amsterdam.

ANP

De actie is door de activisten zelf gefilmd. Op het filmpje, dat gisteren is geplaatst, is te zien hoe een man en een vrouw een bakkerswinkel binnenlopen en sinterklaasslingers in een prullenbak gooien. Ook halen ze cadeaus die aan het plafond zijn geplakt, weg.