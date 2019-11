Velsen-Noord is geen pareltje, maar wie er woont, wil er niet meer weg

VELSEN-NOORD - Reisorganisaties prijzen Velsen-Noord niet aan en mensen 'van buiten' rijden er met een boog omheen: het is er niet hip genoeg. En heel eerlijk: verleidelijk ligt het noordelijkste deel van de gemeente Velsen er niet bij.

Ingesloten tussen het Noordzeekanaal, snelwegen en de industrie (Tata Steel, Nuon, tegenwoordig Vattenfall) lijkt het alsof Velsen-Noord er geen behoefte aan heeft om zich te tonen. Maar wie er woont, wil er nooit meer weg. Wim Spruit is daar een uitzondering op. De schrijver van het boek 'Het Dorp Velsen-Noord' was door zijn werk als journalist gedwongen adieu te zeggen tegen de gemeenschap waar hij opgroeide, tegen wil en dank. Als het aan hem had gelegen, was hij er voor altijd gebleven.

Spruit: "Op het eerste gezicht ziet het er misschien niet zo aantrekkelijk uit. Maar ik heb er een geweldige jeugd gehad tussen fantastische mensen." Voor zijn boek sprak de journalist en voormalig wethouder van Beverwijk met veel bekende inwoners, zoals kapper Jan Waagmeester. Waagmeesters kapperszaak is een begrip in Velsen-Noord, vandaar dat hij een prominente plek inneemt in het boek.

Waagmeester prijst de gemeenschapszin in het 'dorp.' "Toen we een tijdje terug dat gaslek hadden, bleek dat de mensen hier veel voor elkaar over hebben. We hadden een probleem met water, maar je kon overal douchen. Geweldig."

Velsen-Noord profiteerde jarenlang van de opbloei van de industrie. Uit alle hoeken en gaten werd personeel naar Hoogovens (later Corus, nu Tata Steel, red.) gelokt en de papierfabriek Van Gelder gelokt. De arbeiders kwamen veelal in Velsen-Noord te wonen. Spruit: "Er ontstond daardoor een bonte mengeling van allerlei soorten mensen. "Veel mensen uit Drenthe en Groningen, maar ook veel Italianen en Spanjaarden."

Die bloeiperide is over. De sporen daarvan zijn zichtbaar. Waar ooit het Rode Dorp was , 'een dorp in een dorp' waar de arbeiders van Van Gelder woonden, is nu een kale vlakte. Met het vedwijnen van het Rode Dorp is er een hoop levendigheid uit Velsen-Noord verdwenen. Winkels zijn er nog nauwelijks, horeca evenmin. Er wonen nog slechts iets meer dan 5.000 mensen.

In de bruisende na-oorlogse jaren was dat wel anders. Het was een stuk drukker in Velsen-Noord en als je een beetje mazzel had , kon je er een bekende Nederlander zien. Johnny Jordaan woonde er enige tijd en deed volop mee aan het sociale leven. Zo speelde de populaire zanger van het levenslied wel eens Sinterklaas.