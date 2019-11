'Cruijff kreeg wel miljoenen van loterijen'

AMSTERDAM - Een miljoen per jaar zou Johan Cruijff gekregen hebben van zijn Foundation: dat beweerde biograaf Auke Kok in de biografie die hij schreef over Cruijff. Maar deze bewering bleek niet te kloppen. Wel zou Cruijff jaarlijks een dergelijk bedrag hebben ontvangen van de Sponsorloterij en de Postcodeloterij.

Bovendien kreeg Cruijff als ambassadeur van de loterijen elk jaar een bedrag tussen de 550 duizend en 1,1 miljoen gulden. De betrokkenen benadrukken dat er niets onoorbaars is voorgevallen en dat alles destijds verlopen is volgens de gangbare richtlijnen.

Na ophef die ontstaan was na een uitzending van De Wereld Draait Door stonden de Johan Cruyff Foundation en Auke Kok vorige week in een rechtszaak tegenover elkaar. De rechter oordeelde dat in de al gedrukte boeken een inlegvel met een rectificatie moet komen. In de nog te drukken boeken moet de passage over het geld dat Cruijff jaarlijks van de Foundation zou krijgen, geschrapt worden.