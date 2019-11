Miljoeneninjectie voor A7 en A8: snelwegen krijgen extra rijstroken

De overheid investeert de komende jaren miljoenen euro's in de infrastructuur rondom Amsterdam, Zaandam en Hoorn. Zo komen er extra rijstroken op de A7 en A8, maatregelen voor het lokale wegennet, fietsen en het openbaar vervoer.

Het miljoenenbedrag staat in plannen dat ministers Cora van Nieuwenhuizen en Stientje van Veldhoven na gesprekken met onder meer gemeentes en provincies publiceren. "We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio’s", zegt Van Nieuwenhuizen.

Schiphol

Ook gaat Schiphol Plaza, het openbaarvervoersknooppunt van de luchthaven, voor miljoenen euro's op de schop. Zo wordt het busstation verplaatst en komen er meer in- en uitgangen. Verder komen er meer treinen tussen Amsterdam, Hoofddorp en Schiphol Airport.