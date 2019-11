Feest loopt volledig uit de hand in Amsterdam

Bij een uit de hand gelopen feest in een partycentrum aan de Isolatorweg in Amsterdam-Sloterdijk heeft de politie vanavond twee aanhoudingen verricht.

De politie ging in eerste instantie af op een andere melding. In het partycentrum moest een feestganger gereanimeerd worden en daarbij was assistentie nodig.

Vechtpartijen

Maar bij aankomst bleken er opeens meerdere vechtpartijen aan de gang te zijn, aldus een woordvoerder van politie. Agenten hebben daarop twee aanwezigen aangehouden. De politie is met zeker tien auto's aanwezig en blijft daar nog even, aangezien 'de orde nog niet is hersteld'.

De reanimatie zou losstaan van de vechtpartijen, aldus de woordvoerder.