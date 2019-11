Telstar bouwt nóg een extra tribune voor kraker tegen Ajax

De tribune is niet bedoeld voor Telstar-fans, maar voor de bezoekers uit Amsterdam. Normaal gesproken is er maar plek voor 350 uitsupporters in het Rabobank IJmond Stadion. Bij het bekerduel tegen Ajax is dat straks 650.

Vanochtend gingen de laatste tickets voor het duel over de toonbank. Voor het Telstar-stadion stonden lange rijen. Veel bezoekers verlieten het sportcomplex uiteindelijk met lege handen.