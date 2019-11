Meteorenstorm trekt morgenochtend over het land

NOORD-HOLLAND - Je moet er vroeg voor uit bed en de kou trotseren, maar dan heb je ook wat. Morgenochtend zal vanaf 5.25 uur een meteorenstorm over ons land trekken. Dan zijn in minder dan een uur tijd waarschijnlijk zo'n honderd tot tweehonderd vallende sterren te zien.

De aarde beweegt door een wolk met gruis, die de naam Alpha Monocerotiden heeft. Dit veroorzaakt de meteorenstorm, die een snelheid heeft van 63 kilometer per seconde!

Wil je die spotten, maar heb je geen zin om een uur in de kou te staan? Kijk dan rond 5.50 uur, wanneer het piekmoment wordt verwacht. Naar verwachting zijn er dan zo'n drie tot vier vallende sterren per minuut te zien, soms ook meerdere tegelijk. Maar, zo meldt Weeronline, het is een lastig te voorspellen storm.

Nog een onzekere factor is het weer. Er wordt voor vannacht een mix van wolkenvelden en opklaringen verwacht. Geen ideale omstandigheden, maar er is zeker kans dat er net een wolkenvrij moment is tijdens de storm.

Tips

Of ze nou zichtbaar zijn of niet, met onderstaande tips ben je in ieder geval goed voorbereid: