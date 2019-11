Trein- en busstation op Schiphol komende vijf jaar op de schop

Het trein- en busstation van Schiphol worden de komende jaren flink aangepakt. Uiterlijk in 2025 moet het verbeterde stationsgebied volledig in gebruik zijn. In de opknapbeurt op Schiphol wordt 237 miljoen euro geïnvesteerd. Het geld komt uit meerdere potjes, onder meer uit die van het ministerie van Infrastructuur en van Schiphol zelf.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Het station wordt volgens de luchthaven overzichtelijker en komen er logischer looproutes voor reizigers. De perrons van station Schiphol Airport krijgen meer toegangen, waardoor er meer ruimte komt. Het nieuwe busstation krijgt de vorm van een buseiland met een directe toegang tot het station. Ook op Schiphol Plaza meer ruimte. Het treinstation krijgt toegangspoortjes. In de huidige situatie lopen alle reizigers op Schiphol Plaza nog kriskras doorelkaar op weg naar vertrek- of aankomsthal, parkeergarages, taxi's, bussen en treinen. Airport Sprinter De dienstregeling van de NS wordt ook verbeterd: de Spoorwegen introduceren in 2023 de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol/Hoofddorp. De Sprinters vertrekken 8x per uur vanaf een vast perron. Tijdens piekdrukte wordt er gezorgd voor crowd control: medewerkers die de reizigers in goede banen moeten leiden. "Hiermee bevorderen we de bereikbaarheid van Schiphol per openbaar vervoer", zegt president-directeur Dick Benschop van Schiphol. "Wij zijn heel blij met deze gezamenlijke investering. Hierna is het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp een volgende, belangrijke stap."

Quote "Dagelijks moeten 120.000 reizigers comfortabel en veilig in-, uit- en over kunnen stappen" Minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Tweede Kamer vandaag op de hoogte gebracht van de investering van het stationsgebied van Schiphol. "Door nu te investeren in dit station, zorgen we ervoor dat hier over een paar jaar dagelijks 120.000 reizigers comfortabel en veilig in-, uit- en over kunnen stappen." De verbeteringen en de financiering komen tot stand door samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, NS, ProRail en Schiphol. Het Rijk draagt 78,8 miljoen euro bij, Schiphol 69,4 miljoen, de Vervoerregio Amsterdam 69,2 miljoen en NS 20 miljoen.