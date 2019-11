Op een zolder van een woning aan de Mierenmeent in Hilversum is vanavond brand uitgebroken. De bewoner wist zelf de brand grotendeels te blussen.

Nadat de bewoner de brand voor een groot deel al zelf had geblust, kon de brandweer het stokje overnemen.

De bewoonster is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk.