Wienen: 'Raadsvergadering na vondst granaat volstrekt verantwoord'

HAARLEM - Zonder zichtbare beveiligingsmaatregelen vergadert vanavond de gemeenteraad in het Haarlemse stadhuis. Burgemeester Jos Wienen wilde er bij de aanvang van de vergadering niet veel over kwijt, maar zegt dat "de maatregelen die nodig zijn, genomen zijn".

Raadslid Sander van der Raadt van Trots Haarlem vroeg aan het begin van de gemeenteraadsvergadering of het wel veilig is het stadhuis. Burgemeester Wienen antwoordde dat hij nooit 100 procent garanties op veiligheid geeft, "en die 100 procent zult u hier beneden op deze aarde nooit bereiken".

Haarlemmers aangedaan na vondst granaat: "Het is walgelijk"

Burgemeester Wienen wordt al lange tijd bedreigd. Zo stonden er eerder zwaarbewapende agenten voor het stadhuis. Ook moest hij noodgedwongen onderduiken.

Wienen staat te boek als streng als het gaat om bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Zo zei hij vorige week nog dat hij het logo van de nieuwe motorclub MC Hardliners wil verbieden in zijn gemeente.

Gisteravond liet hij in een eerste reactie weten het neerleggen van de granaat "ontoelaatbaar en uitermate kwalijk" te vinden. Of de granaat iets te maken heeft met zijn harde aanpak, is nog niet duidelijk.