Tentoonstelling over Koninklijke Joh. Enschedé: daar waar de 'joetjes' werden gedrukt

Het wordt met recht een Haarlems icoon genoemd. De drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé. Het is de plek waar al ruim driehonderd jaar miljoenen bankbiljetten, kranten, postzegels en andere producten onder de pers gaan. Jarenlang zat de drukkerij midden in het centrum van de stad en was het de werkgever van duizenden 'muggen'. Tegenwoordig zit het bedrijf in de Waarderpolder en worden er geen euro's, maar postzegels gedrukt. Het Noord-Hollands Archief beschikt over het archief van de familie Enschedé en stelde, na jaren van voorbereiding, een expositie samen. Vanaf aanstaande zaterdag is het publiek van harte welkom en mag je zelfs je eigen bankbiljet ontwerpen.