Langste rechtstreekse vluchten zijn de grootste kerosineslurpers: "Een aantal tussenstops is duurzamer"

SCHIPHOL - Vluchten met afstanden die langer zijn dan zesduizend kilometer, kun je beter niet rechtstreeks uitvoeren. Met een aantal tussenstops bespaar je brandstof en uitstoot, zegt universitair docent Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Joris Melkert van de TU Delft. "Het kost gewoon brandstof om brandstof mee te nemen".

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De langste rechtstreekse vlucht die je van Schiphol kan nemen is de KL701 naar Buenos Aires in Argentië. De Boeing 777-300ER of Boeing 787-9 Dreamliner die daarvoor worden gebruikt, vliegen daarna nog door naar de Chileense hoofdstad Santiago. Op weg naar Buenos Aires zit je zo'n 14 uur op je billen. De afstand tussen Schiphol en de Argentijnse hoofdstad is een kleine 12.000 kilometer.

Quote "20 procent van het totaal aantal brandstof, wordt gebruikt voor één procent van de langste vluchten." Joris Melkert, universitair docent Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Als KLM Melkert's raad zou toepassen, zou de Boeing ergens in de Verenigde Staten of Canada een tussenstop moeten maken om brandstof te tanken. Het vliegtuig zou zo kerosine besparen en voor minder uitstoot zorgen. Melkert: "Als je kijkt naar het totaal aantal brandstof die we in de luchtvaart gebruiken, dan wordt 20 procent gebruikt voor één procent van de langste vluchten. Dat is eigenlijk wel een gek idee."

NH Nieuws/Doron Sajet

Of luchtvaartmaatschappijen op korte termijn met de ideeën van Melkert aan de slag gaan, is maar de vraag. De rechtstreekse vluchten worden alleen maar langer. Verder dan Buenos Aires zal KLM voorlopig niet rechtstreeks vliegen, maar onlangs is de Australische maatschappij Qantas begonnen met testvluchten van Londen naar Sydney. Daar zaten toen 49 passagiers en bemanningsleden aan boord. De vlucht duurde ruim 19 uur. Zouden ze alle 236 stoelen van de Boeing 787-9 Dreamliner hebben gevuld en nog bagage mee hebben genomen, hadden ze de afstand van 17.750 kilometer nooit kunnen halen. Qantas vliegt overigens rechtstreeks wel van Londen naar Perth, in het westen van Australië. Melkert vindt het Londen naar Sydney-experiment van Qantas een mooi initiatief om te laten zien hoe efficiënt zo'n vliegtuig gebouwd kan worden. Maar om het op grote schaal te gaan doen, vindt hij geen goede zaak: "Je kan tien procent of meer besparen als je tussenstops maakt", aldus Melkert. Singapore

De langste vlucht ter wereld is momenteel de Singapore Airlines-vlucht tussen Newark (bij New York) en Singapore. De Airbus A50-900ULR heeft daarvoor een aangepaste stoelindeling van 161 Business- en Premium Economy-stoelen. Een gewone Economy Class heeft het toestel niet en zou de bijna achttien uur durende vlucht daarmee niet kunnen halen.