Hilversummer (30) uit onvrede over verkeersboete en probeert boa aan te rijden

Gistermiddag controleerden twee handhavers of er voor geparkeerde auto's aan de Leusderweg wel betaald was. Bij één auto bleek dat niet het geval, waarop een boete werd uitgeschreven.

Toen de boa's even later verderop aan het controleren waren, kwam de zojuist bekeurde Hilversummer aanrijden. Hij was boos over zijn boete en gooide de verfrommelde bekeuring op straat.