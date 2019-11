IJmuidenaren hard in hun kritiek op 'harp' langs Noordzeekanaal: "Walgelijk kunstwerk"

IJMUIDEN - Een dag of tien na de plaatsing van het opvallende kunstwerk op de Kanaaldijk in IJmuiden houdt de kritiek op de creatie van kunstenaar Herbert Nouwens aan.

"Einde van de reis", stelt een man voor die met de fiets voorbij rijdt. "Waarom? Nou, hij is gemaakt van scheepswrak. En dat scheepswrak heeft hier zijn bestemming gevonden." Maar niet iedereen heeft zo'n filosofische gedachte. "'Bak roest' vind ik wel een goeie naam", grapt een jongen die in de buurt aan het werk is.

Herbert Nouwens laat via zijn vrouw en woordvoerder Juliska Nouwens weten dat hij de reacties betreurt. "Mijn man vindt het jammer. Maar ja, zo gaat dat tegenwoordig nu eenmaal met sociale media. We leven in een tijd dat mensen ongeciviliseerd hun mening geven. En misschien zijn ze een beetje te snel geweest. Het kunstwerk lag er al een tijdje in losse onderdelen voordat het op zijn plaats werd gezet. In die periode vroegen mensen zich af wat het voorstelde. Misschien had het beter gecommuniceerd moeten worden."