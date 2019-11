Emotioneel afscheid van Hilversums natuurgebied Anna's Hoeve

De bomenkap startte afgelopen maandag al, maar komende week begint de kap die het meeste invloed heeft op de aangrenzende woonwijk.

"Anna's Hoeve is in de jaren dertig aangelegd en is dus al bijna 100 jaar oud. Nu wordt het aankomende maandag gekapt door een machine van nog geen drie jaar oud'', aldus Mark.

Als laatste eerbetoon wilt hij afscheid nemen met iedereen uit de wijk die voor de laatste keer wilt genieten van het natuurgebied. Mark is zondag vanaf 14.00 uur te vinden aan de spoorkant van de Anthony Fokkerweg. Hier gaat hij met thee in de buurt van de vijver zitten.