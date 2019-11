Ouders Damian ontroerd door benefietactie: "Hartverwarmend dat mensen dit willen doen"

DE KOOG - De ouders van de 5-jarige zieke Damian zijn ontroerd door de benefietactie die voor hun zoon is opgezet. De kleuter lijdt aan een zeldzame hersenafwijking en kan, als het huis niet wordt aangepast, niet langer thuis blijven wonen. Om dit tóch voor elkaar te krijgen, helpen de Texelaars massaal mee. "Hartverwarmend dat mensen dit doen", aldus Damians moeder Michelle.

"Damian heeft een hersenafwijking", vertelt zijn moeder Michelle, "waardoor hij een complete spierverslapping heeft over zijn hele lichaam en hij extreem achterloopt in de normale ontwikkelingen van een vijfjarig kind." Door de ziekte kan de jongen niet lopen, niet praten en gaat eten ook moeilijk. "Hij heeft vaak last van zijn darmen, heeft speciaal en gepureerd voedsel nodig."

Om het kind thuis te laten blijven wonen, moet het huis worden verbouwd. Daarvoor is zo'n 120.000 euro nodig. "We willen er een verdieping op maken", vertelt zijn vader Menno. "Het dak wordt doorgetrokken over de hele breedte. Er komt een dakkapel om ruimte en hoogte te creëren, er komt een slaapgedeelte, een therapieruimte, een snoezelruimte en er komt nog een badkamer."

"Nu te klein en te krap"

Zoals het huis nu is, kan het niet zo blijven. "Het is te klein en te krap", vervolgt Menno, "ook vanwege de hulpmiddelen en de een-op-een begeleiding die bij ons thuis komt. Om ze te kunnen laten werken met Damian, heb je gewoon de ruimte nodig." Bovendien is het ook voor het kind belangrijk dat hij bij zijn familie blijft wonen. Michelle: "Om zijn ontwikkelingen thuis te laten doormaken, samen met zijn broertje. En wij als ouders zijnde, en dat dat niet gescheiden mag."

De benefietavond is op 7 december bij de Krim op Texel. Tickets voor het feest en informatie over de pendeldienst is hier te vinden.