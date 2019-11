Hilversumse energiecoöperatie blokkeert raadhuis met toeterende auto's: "We hebben laadpalen nodig"

"We kunnen toch niet wachten op de gemeente? We hebben nu al twee 'weesauto’s' zonder laadpaal"

De energiecoöperatie weet steeds meer e-deelauto's aan te schaffen, maar het ontbreekt nog aan vaste parkeerplekken met laadpalen om de auto's neer te zetten. Het voornaamste probleem: het aanvragen van de palen duurt ontzettend lang, gemiddeld dertien maanden. "Daar kunnen we toch niet op wachten? We hebben nu al twee 'weesauto’s' zonder laadpaal", zegt coördinator Jeroen Pool.

Aparte parkeerplaatsen

Ook waar er wel laadpalen worden geplaatst gaat het volgens de Hilversumse Energie Transitie niet altijd goed. De laadpalen voor de deelauto's worden nog te vaak bezet door andere elektrische auto's of zelfs door normale auto's. "We willen een bord met de tekst: 'Let op: alleen voor e-deelautorijders van HET'. En we willen het nationale autodelen-embleem in het rood op het parkeervak hebben, zodat het zich onderscheidt van de groene kleur van het embleem van de andere elektrische auto’s."

Met het protest wil de Hilversumse Energie Transitie de gemeente aansporen om vaart te maken met de extra laadpalen en de speciale parkeerplekken. Als dat niet gebeurt zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat de doelstelling voor twintig elektrische deelauto's in 2020 niet wordt gehaald.