Haarlemmers aangedaan na vondst granaat: "Het is walgelijk"

HAARLEM - Inwoners zijn geschrokken van de handgranaat die gisteren is gevonden op de trap van het stadhuis op de Grote Markt. De stad is nog maar net gewend aan de verminderde beveiliging van burgemeester Wienen. "Laten we gewoon democratisch doen."

De man heeft geen goed woord over over voor de dader. "Als je het niet met de burgemeester eens bent, moet je het maar op een andere manier laten weten. Gewoon democratisch doen. Wat heb je hier nou aan?"

De eigenaar van de viskraam op de Grote Markt opent zijn zaak vanochtend met een nare bijsmaak. "Ik was er zelf niet bij gisteravond, maar dit is natuurlijk waardeloos. Alles kon de hele middag wel sluiten hier, niemand die nog naar het plein komt."

Burgemeester Jos Wienen wordt al langere tijd beveiligd wegens aanhoudende bedreigingen. Vorig jaar moest de burgemeester zelfs tijdelijk onderduiken. De afgelopen tijd is de beveiliging afgeschaald, tot opluchting van de Haarlemmers. Dat er gisteren een handgranaat is gevonden, is voor een aantal inwoners dan ook een teleurstelling.

Illegale motorclubs

"Het heeft misschien niets met elkaar te maken", zegt een vrouw die haar hond uitlaat. "Maar het is wel erg toevallig." Haar vermoeden is dat een recente beslissing van Wienen, die al jarenlang strijd voert tegen illegale motorclubs, de reden is om een granaat neer te leggen. Ze is niet de enige die deze vermoedens heeft, meerdere mensen die NH Nieuws vanochtend sprak, houden voor mogelijk dat de bedreiging wellicht uit die hoek komt.

De burgemeester doet geen uitspraken over de afkomst van het explosief. Hij liet gisteravond weten de actie "ontoelaatbaar en uitermate kwalijk" te vinden. Vanochtend waren er geen extra veiligheidsmaatregelen te zien bij het stadhuis. Het is niet duidelijk of de beveiliging van Wienen naar aanleiding van deze vondst wordt verhoogd. Het OM doet daar geen mededelingen over.