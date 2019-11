Verdachte autokraker (30) spuugt agent in gezicht

SANTPOORT-NOORD - Een man die wordt verdacht van een inbraak in een auto, afgelopen woensdag in Santpoort-Noord, heeft bij z'n aanhouding een agent in het gezicht gespuugd.

Een getuige had gezien hoe een man in de Wüstelaan een raam van een auto insloeg. Gealarmeerde agenten kregen hem snel in het vizier en hielden hem aan. De 30-jarige man verzette zich niet, maar eenmaal geboeid schoot hij een klodder speeksel richting de politieman.

Onderzocht wordt of hij ook betrokken is geweest bij een woninginbraak aan de Burgemeester Enschedelaan, op dezelfde dag als de inbraak in de auto. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is verhoord en zit vast.