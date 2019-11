Politie voorkomt plunderactie in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft mogelijk een plunderactie van een winkel aan de Nieuwendijk in Amsterdam voorkomen. Na signalen over de voorgenomen diefstal, werden bij de ingang afgelopen zondag zeven mensen gespot die zich verdacht gedroegen. Toen ze werden aangesproken, maakten twee mannen zich uit de voeten. Zij konden even verderop worden aangehouden door agenten in burger.