De Peiling: 'Elke dag vlees is niet meer van deze tijd'

Bijna zes op de tien Nederlanders beschouwen zichzelf als vleeseter. Maar een net zo grote groep is zich volgens Natuur&Milieu bewust van de klimaatimpact van vleesconsumptie en denkt dat minder vlees in ons land de norm wordt en vindt elke dag vlees eten niet meer van deze tijd.

Vegamonitor

Voor de Vegamonitor heeft Natuur&Milieu een representatieve steekproef gehouden. Van de ruim duizend ondervraagden eet 37 procent een of meer dagen in de week geen vlees. Zo'n 2 procent van de ondervraagden is vegetariër. Een even grote groep eet geen vlees, maar wel wel vis. Minder dan 1 procent is veganist. Mannen eten meer vlees dan vrouwen.

Vijf dagen vlees

Gemiddelde Nederlanders eten vier tot vijf dagen in de week vlees, één dag in de week vis en een keer vegetarisch. Buiten de deur eten de meeste mensen altijd een gerecht met vlees of vis. De helft van de ondervraagden die wel eens voor vegetarisch kiezen, vindt het aanbod in restaurants te karig.

Klimaatverandering

Natuur&Milieu hoopt op een kentering en denkt dat meer mensen in gaan zien dat minder vlees eten positief is, omdat de productie van vlees belastend is voor het milieu en bijdraagt aan klimaatverandering. Zo stoten koeien het broeikasgas methaan uit en wordt voor de productie van veevoer soja verbouwd, waarvoor veel land nodig is. Om een kilo vlees te produceren is zo'n 5 kilo plantaardig voer nodig.



Wat vind jij?

Meer dan de helft van de ondervraagden bij Natuur&Milieu is eens met de stelling dat vlees eten niet meer van deze tijd is. We zijn benieuwd hoe jij daarover denkt!