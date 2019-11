Politie dreigt rechercheteam georganiseerde misdaad op te heffen

Dat meldt het AD. Het gaat om het Team Bestrijding Ondermijning van de Dienst Infrastructuur. Het is de bedoeling dat de leden van dat team gaan werken voor de recherchetak van de basisteams in de stad. Zo kunnen de mensen die daar nu werken de straat op, meldt de krant. Op die manier hoopt de politie genoeg agenten op straat te hebben.

'Onwenselijk'

"Dit is heel onwenselijk", zegt Jan Struijs van politievakbond NPB tegen de krant. "Want dit rechercheteam is cruciaal in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Deze politiemensen zijn terecht boos." Politiewoordvoerder Jean Fransman laat eveneens weten niet gelukkig te zijn met de maatregelen, maar geen andere keuze te hebben. "Het water staat ons echt over de lippen. Het doet pijn, maar er moeten keuzes gemaakt worden, willen we af kunnen blijven gaan op alle noodmeldingen. Op deze manier doorgaan kan in elk geval niet."

Minister Grapperhaus maakte eerder deze maand nog bekend dat het kabinet 110 miljoen euro extra vrijmaakt voor de strijd tegen ondermijning. Burgemeester Halsema reageerde toen gematigd positief. "Het is goed dat de minister nu een eerste stap zet, maar het is wel eenmalig", luidt de reactie van Halsema dan ook. "Dus het is geen gepast antwoord op de problemen die spelen." Halsema plaatste nog een kanttekening. "De oprichting van een drugseenheid mag niet ten koste gaan van agenten op straat en in wijken, daar moet dus nieuwe capaciteit voor komen", liet ze toen weten.

Ergens de komende weken wordt definitief besloten of het team wordt opgeheven.