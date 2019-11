CIDI meldt zes Amstelveense gevallen antisemitisme in 2019

In 2019 zijn er zes Amstelveense gevallen van antisemitisme geregistreerd bij het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Dit meldt het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van vragen van Pier Rienks (CDA) in verband met de liftbekladding in Uilenstede enkele weken geleden.

Zo vroeg Rienks zich af of het college het met het CDA eens is dat er in Amstelveen geen plaats is voor antisemitische uitingen en of het college bereid is om in samenwerking met studentenhuisvester DUWO de onderste steen boven te halen zodat de daders gepakt kunnen worden, zo meldt mediapartner RTV Amstelveen.

Het college heeft daarop geantwoord en is het ermee eens dat er geen plaats is voor antisemitische uitingen in de Amstelveense gemeenschap. Maar over het strafrechtelijke onderzoek gaan de politie en het openbaar ministerie laat het college weten. Indien de gemeente daar een bijdrage aan kan leveren zal zij dat doen.

Ook werd er gevraagd of het bekend is hoeveel incidenten met een antisemitisch karakter er jaarlijks plaatsvinden in Amstelveen. "De gemeente houdt zelf geen afzonderlijke registratie bij van incidenten met een antisemitische karakter. Ook uit navraag bij het Meldpunt voor Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zijn er geen meldingen binnengekomen van antisemitisme in Amstelveen. Wel heeft het MDRA van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël vernomen dat er bij het CIDI zes keer antisemitisme uit Amstelveen is geregistreerd, waaronder de liftbekladding in Uilenstede. Het kan dan om zowel een melding als een waarneming gaan."

Verder weet het college te melden dat de ingangen en liften van de Uilenstede-campus uitgerust zijn met camera’s. De camerabeelden zijn overgedragen aan de politie. Uit onderzoek moet nog blijken of er voldoende daderinformatie kan worden achterhaald. Ook voert de gemeente elke drie maanden overleg met DUWO over de veiligheid van de flats. Dit heeft onder andere geresulteerd in de plaatsing van camera’s, voorlichtingsbijeenkomsten en het afsluiten van centrale toegangsdeuren.