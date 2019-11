Lange rijen voor bekerclash tussen Telstar en Ajax

Het heeft er veel van weg dat het bekerduel Telstar-Ajax een recordaantal supporters op de been zal brengen. Nadat de club eerder deze week meldde dat de Oost- en Westtribune volledig uitverkocht zijn, gaan vanochtend de kaarten voor de extra geplaatste Noordtribune in de verkoop. En ook die gaan als warme broodjes over de toonbank, zo blijkt uit foto's van de rij voor het stadion.

Telstar

Nadat eerder al seizoenskaarthouders en andere trouwe supporters de kans hadden gekregen om een entreebewijs voor de wedstrijd te bemachtigen, komen vandaag en morgen ook inwoners van de regio in aanmerking voor een kaartje. Wie uit Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Haarlem of Bloemendaal komt, kan vanaf 9.00 uur vandaag aan de balie in het stadion maximaal twee kaartjes kopen. Alleen supporters uit de regio welkom De regel dat Telstar-supporters uit de regio moeten komen is uniek, en opgesteld om ongeregeldheden te voorkomen. Toch lijkt de club niet te kunnen voorkomen dat Ajax-supporters zich onder de Telstar-aanhang mengen. Er zijn immers voldoende Ajax-fans die in de hierboven genoemde gemeenten wonen, en dat kunnen bewijzen met een id-bewijs of poststuk.

Nog voor zonsopkomst hadden de eerste fans zich al bij het stadion gemeld. En om 8.30 uur stond er voor het stadion al een lange rij, die nog altijd aanzwelt. "We tikken langzamerhand de grens aan van de 200 man", laat een Telstar-supporter weten.

"Nog even volhouden!", spreekt de club de supporters in de rij moed in. "We starten met de losse kaarten Noord. Daarna gaan we over op de passe-partouts." Wie zo'n passe-partout koopt, is behalve bij de wedstrijd tegen Ajax ook welkom bij de eerstedivisie-wedstrijden tegen NAC en Jong AZ.