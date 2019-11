Verlang je ook zo naar het schaatsseizoen? Eerste laagje ijs op slootjes gespot

ZAANSTAD - Het mag dan nog geen winter zijn, dromen over een rondje schaatsen kan natuurlijk altijd. Bovendien is het eerste laagje ijs op de slootjes in de provincie inmiddels een feit, zo is te zien in een video op Twitter.

"Het rondje varen in het Oostzanerveld leverde toch wel wat moeite op, ik moest voor het eerst dit jaar 'ijsbreker' spelen",schrijft twitteraar Loki/leo. Voor de eerste schaatsmeters is het te vroeg, want daarvoor is het laagje ijs nog veel te dun. Toch kostte het de boot - aan het gekraak te horen - de nodige moeite om zich een weg door het ijs te banen.

Goed begin

Overigens is het laagje inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen: vannacht bleef het kwik meeste plaatsen boven nul en ook vandaag loopt de temperatuur tot ver boven de magische nulgrens op. Voor schaatsliefhebbers is het in ieder geval een hoopvol begin van de winter.