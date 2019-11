Snackbar overvallen in Hilversum, verdachten nog voortvluchtig

HILVERSUM - Een snackbar aan de Kleine Drift in Hilversum is vannacht overvallen. Twee verdachten zijn gevlucht.

De politie meldt op Twitter dat de daders er op een scooter vandoor zijn gegaan. Vooralsnog zijn ze nog niet opgepakt.

Er werd ook een Burgernetmelding verstuurd. Daarin stond dat het vermoedelijk gaat om twee verdachten van rond de 25 jaar oud. Een van hen zou een grijze jas aan hebben, de andere een donkere jas.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Een getuige meldt dat het duo vermoedelijk wapens gebruikten bij de overval.