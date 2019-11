Fietser zwaar gewond bij ongeluk in Zwaag: politie zoekt naar automobilist die doorreed

ZWAAG - De politie is op zoek naar een automobilist die vanavond is doorgereden na een ernstig ongeluk op de kruising Dovennetel en Het Erf. Een fietser raakte hierbij zwaargewond.

Rond 22.30 uur reed een kleine (vermoedelijke) donkere auto de fietser aan, zo laat de politie weten via Facebook.

Volgens het Noordhollands Dagblad is het slachtoffer een man van 30. Hij zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Zoektocht

De auto is na het ongeluk doorgereden in de richting van de Berkmergouw. De straat is afgezet en politie zou met zaklampen in de tuinen langs de weg zoeken.

Onder de oproep van de politie wordt boos gereageerd: "Doorrijden na een ongeluk, dan ben je een echte loser." Ook zeggen mensen dat het vanavond wel erg mistig was op de weg. "Levensgevaarlijk!"