Burgemeester reageert op handgranaat: "Neerleggen geweldsmiddel is kwalijk en ontoelaatbaar"

HAARLEM - De burgemeester van Haarlem Jos Wienen heeft gereageerd op de vanmiddag gevonden handgranaat bij het stadhuis aan de Grote Markt. "Het neerleggen van een geweldsmiddel waar dan ook en zeker bij het stadhuis is uitermate kwalijk en ontoelaatbaar." Het stadhuis is volgens hem een symbool van de lokale democratie en het lokale bestuur.

Rond half vier vanmiddag werd het Haarlemse stadhuis ontruimd nadat een 19-jarige man bovenaan de trap een object ontdekte - het was toen nog niet bekend dat het daadwerkelijk om een handgranaat ging. Wel zei de politie dat het mogelijk een explosief was. Later bleek het het om een handgranaat te gaan.

De Haarlemse burgemeester werd lange tijd bedreigd en zat zelfs enige tijd ondergedoken. Het Openbaar Ministerie heeft vanavond aan NH Nieuws laten weten dat de veiligheid van Wienen continu punt van aandacht. Verder wilden zij niets kwijt over eventuele opschroeving van de beveiliging.

De handgranaat is gevonden door een 19-jarige man die even pauze had. Hij deed zijn verhaal aan NH Nieuws. "Als dit een poging tot aanslag is, heb ik 'm voorkomen."