Overvaller tabakszaak duwt klant opzij en raakt hem daarbij met een mes

Hij vluchtte zonder buit de winkel uit, maar duwde daarbij een klant opzij. Hierbij werd deze geraakt met een mes.

Het slachtoffer, een 47-jarige man, is in het ziekenhuis voor zijn verwondingen behandeld. De politie neemt de zaak erg serieus. "Het is natuurlijk ernstig dat een onschuldige klant gewond raakt bij een overval", aldus woordvoerder Jamie Lee Roy, "daarom willen we de zaak erg graag oplossen.

Er zijn geen beelden waarop de verdachte te zien is, wel is er een duidelijk signalement van de man. Hij is blank en tussen de 18 en 25 jaar. De man is 1.80 meter lang, droeg donkere kleding en had tijdens de overval een doek voor zijn gezicht en had een capuchon op.

Als mensen nog niet met de politie hebben gesproken, maar wel meer weten wordt gevraagd of ze contact kunnen opnemen.