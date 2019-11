Jongen (19) vond handgranaat: "Als dit een poging tot aanslag is, heb ik 'm voorkomen"

HAARLEM - De 19-jarige omstander die vanmiddag de handgranaat bij het stadhuis aan de Grote Markt in Haarlem vond, wist direct dat het foute boel was. Hij had net even pauze en ging op 'zijn' plekje op de trappen zitten, toen hij in zijn linker ooghoek het explosief zag. "Een zwart ding. Hij leek echt; met een pinnetje dat je eruit kan trekken en zo!"

NieuwsFoto / Laurens Bosch

Dat vertelt hij vlak na het hele gebeuren op NH Radio. De jongen - die liever anoniem wil blijven - werkt in een restaurant vlakbij het stadhuis. Toen hij het explosief zag, besloot hij geen risico te nemen en zette het op een lopen: "Ik dacht 'wegwezen'. Ik ging het niet riskeren om nog langer daar te staan. Straks ontploft 'ie. Ik ben weggerend en heb de politie gebeld."

Binnen een paar minuten was de politie ter plaatsen en werd het plein afgezet. "Eerst was de helft afgezet. Later de hele Grote Markt. Later kwam volgens mij marechaussee om de bom weg te halen. Wij (hij was inmiddels weer bij zijn werk, red.) moesten ook echt binnen blijven en niemand mocht er meer bij."

De omstander wist dat het goed mis zat, toen hij de specialisten van de politie zag schrikken: "Toen dacht ik, ik stond waarschijnlijk bij een echte granaat. De EOD rende er echt even van weg. Toen hebben ze hem weggehaald. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben", vertelt hij. Er waren meer mensen aan het winkelen en aan het werk rondom de Grote Markt. Zij reageren geschrokken op de granaatvondst. tekst gaat door onder de video

NH Nieuws