Kinderen strijden om eigen tentoonstelling in Zaans Museum

KOOG AAN DE ZAAN - Voor veel kunstenaars is het een droom: een eigen expositie hebben in een museum. Maar voor de kinderen van basisschool de Piramide in Koog aan de Zaan kan dit werkelijkheid worden! Als zij de winnende tentoonstelling bedenken over de Zaanstreek, dan wordt die gebouwd in het Zaans Museum.

"We hebben de kinderen gevraagd van wat is belangrijk voor jou en wat betekent het voor jou om op te groeien in de Zaanstreek?", vertelt Joy Rikkers van het Zaans Museum. Zo maakt Guus een tentoonstelling over molens en Felicia, Liv en Cleo over vriendschap. De drie dames hebben naar eigen zeggen het langste vriendschapsarmbandje van de wereld gemaakt, dus dat gooien ze in de strijd om te winnen. "Dat is wel heel bijzonder, want niemand anders heeft dat. Dus wij zijn de beste", vindt Cleo.